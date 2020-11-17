ЦВК зареєструвала Гунька народним депутатом

Центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом Анатолія Гунька, обраного до парламенту на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі № 208 на Чернігівщині.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі ЦВК.

«Комісія зареєструвала народного депутата України, обраного на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 208, Гунька Анатолія Григоровича, 1976 року народження, проживає в місті Бровари Броварського району Київської області, безпартійного, суб’єкт висування – політична партія «Слуга народу», - ідеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, проміжні вибори народного депутата у 208-му окрузі проводилися у зв’язку із загибеллю народного депутата від цього округу Валерія Давиденка, якого у травні було знайдено застреленим у його київському офісі. Участь у проміжних виборах брали 18 кандидатів, серед них і лідер Радикальної партії Олег Ляшко, який посів друге місце.