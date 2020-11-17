На виборах мера Краматорська перемагає самовисуванець Гончаренко - ОПОРА

У Краматорську на Донеччині за результатами другого туру мерських виборів перемагає самовисуванець Олександр Гончаренко.

Як передає Укрінформ, про це 17 листопада повідомили в Громадянській мережі ОПОРА у Донецькій області.

«На Донеччині у Краматорську за результатами «другого туру» виборів на посаду міського голови більшість голосів отримав Олександр Гончаренко», - йдеться у повідомленні.

За даними ОПОРИ, розрив між ним та Андрієм Панковим, який останні 5 років був мером Краматорська, становить понад 17%.

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Явка виборців у день «другого туру» склала 23,14%.

В ОПОРІ уточнили, що у Краматорську 15 листопада відбулося повторне голосування, і вже близько 3 години ночі 16 листопада Краматорська міська територіальна виборча комісія склала протокол про результати голосування з виборів міського голови.

Згідно з протоколом, новим очільником міста став Гончаренко, за якого свої голоси віддали 18 686 виборців (57,85%). За Панкова проголосували 13 070 осіб (40,47%).

У голосуванні взяли участь 32 296 виборців. Загальна кількість виборців у Краматорську, за даними сайту ДРВ станом на 31 жовтня 2020 року, становить 122 881 особу.

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Олександр Гончаренко є самовисуванцем та безпартійним. Протягом останніх двох тижнів перед повторним голосуванням про підтримку кандидата заявили партії: «Слуга народу», «Опозиційна платформа «За життя», а також «Партія Максима Єфімова «Наш Краматорськ».

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада повторне голосування відбулося на виборах міських голів Луцька, Краматорська, Українки, Сум, Херсона та Камʼянця-Подільського.