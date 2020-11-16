У Фастові перерахують голоси на виборах до Київоблради

Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення Київського окружного адміністративного суду, який раніше зобов’язав Фастівську міську територіальну виборчу комісію провести перерахунок голосів у Фастівській ОТГ на виборах до Київської облради.

Про це, передає Укрінформ, повідомляє пресслужба партії "Голос".

"Фастівська міська ТВК зобов’язана найближчим часом провести перерахунок голосів та встановити справжні результати волевиявлення. Протоколи ТВК від 31 жовтня та 6 листопада та оригінальні протоколи дільничних виборчих комісій містять суттєві розбіжності, що на думку суду, може свідчити про внесення спотворених відомостей до протоколів ТВК " - йдеться у повідомленні.

У політсилі ствержують, начебто "Голос" через такі "маніпуляції" міг втратити щонайменше 183 голоси.

"У Київській області є кілька проблемних точок, де є питання до встановлення результатів волевиявлення. Фастів — це одна з них. І рішення суду не на користь комісії може стати прецедентом для встановлення чесних результатів виборів і в інших містах" - зауважив народний депутат, заступник голови парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Як повідомлялось, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.

11 листопада за позовом Київської обласної територіальної організації політичної партії «Голос» Київський окружний адміністративний суд зобов’язав Фастівську міську територіальну виборчу комісію провести перерахунок голосів, зокрема, через розбіжності у протоколах комісії.