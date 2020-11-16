У Херсоні ситуацію з явкою на виборах треба вивчати - експерти

У Херсоні експерти вважають, що низька явка, яку фіксували зранку 15 листопада на виборах міського голови під час другого туру, зросла вдень завдяки закликам активістів у соцмережі та мобілізації виборців командами кандидатів, і це явище потребує вивчення.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на пресконференції 16 листопада заявив голова облорганізації КВУ Дементій Білий.

«Явка на початок дня голосування була катастрофічно малою. Це могло перетворитися на катастрофу, але ми побачили гарну історію. Коли про цю маленьку явку почали писати громадські активісти в соціальних мережах, коли про це почали говорити журналісти в своїх сюжетах, коли про це стали говорити політики і закликати людей прийти проголосувати, після обіду явка збільшилася… Ми звикли, як у минулому на виборах збільшувалася явка, коли просто підвозили виборців машинами та автобусами до дільниць - цих фактів наразі не було», - зазначив Білий.

За його словами, це незвичне для Херсона явище такої мобілізації потрібно вивчати.

На його думку, явка у другому турі - 20,89%, хоч і невисока, проте це диво в умовах карантину вихідного дня, в умовах пандемії і він нагадав, що ця цифра вища, ніж у другому турі виборів міського голови у 2015 році.

Експерт облорганізації КВУ Олександр Мошнягул відзначив, що зранку на дільницях виборців не було, хоча зазвичай вже о 8 годині є черги людей, які хочуть голосувати. Потім ситуація виправилася.

Головним стимулятором додаткової явки вдень і ввечері 15 листопада стали не заклики громадських активістів, головну роль тут зіграли все ж представники кандидатів, агітатори, вважає експерт облорганізації КВУ Володимир Молчанов.

Читайте також: У Херсоні вибори мера виграв Колихаєв

«Я не можу сказати, що вони провадили незаконну агітацію в день голосування, але саме вони телефонували знайомим, друзям, друзям друзів і так далі і закликали їх прийти на вибори і проголосувати. При нас це було, звичайно без агітації. Але так чи інакше вони трохи виправили ситуацію», - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні за посаду міського голови у другому турі виборів змагалися народний депутат із групи «За майбутнє» Ігор Колихаєв (набрав у першому турі 30,75%) та ексмер Володимир Сальдо (17,09%). Ігор Колихаєв переміг у другому турі, отримавши 63,59% голосів виборців.

Явка на виборах Херсонського міського голови на 13 годину становила 9,25%.