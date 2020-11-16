Явка на виборах мера Херсона була більшою ніж у другому турі 2015 року – КВУ

За попередніми результатами, другий тур виборів Херсонського міського голови відбувся без серйозних та системних порушень, явка була більшою ніж у другому турі у 2015 році.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє облорганізація КВУ.

«Попередні результати виборів Херсонського міського голови: вибори відбулися без серйозних та системних порушень, явка була більшою ніж у другому турі у 2015 році. Ігор Колихаєв впевнено переміг», - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що за відомостями ЦВК з 255 тис. 396 виборців міста проголосували 53 тис. 362 виборця, або 20,89%. У КВУ нагадують, що у 2015 році під час другого туру виборів міського голови проголосувало 54 тис. 939 жителів Херсона із тодішньої загальної кількості 269 тис. 959 виборців, тобто явка тоді, у 2015 році, становила 20,35%.

Штаб Ігоря Колихаєва провів паралельний підрахунок голосів та на підставі 100% опрацьованих протоколів повідомив результати.

За їхніми даними, за Ігоря Колихаєва проголосувало 65,13%, або 34 тис. 012 виборців.

За Володимира Сальдо проголосувало — 34,87%, або 18 тис. 213.

За результатом спостереження Комітету виборців України, відсутні жодні підстави вважати результати голосування якимось чином спотвореними.

Голосування відбулося у вільній обстановці, було належно організованим.

Підрахунок голосів на тих дільницях, де знаходилися представники КВУ, пройшли без серйозних порушень.

«Таким чином, херсонці вільно та переконливо обрали Ігоря Колихаєва своїм міським головою», - йдеться у повідомленні.

Проте, як повідомили кореспонденту Укрінформу у міській ТВК, станом на 8.30 16 листопада офіційно результати виборів ще не оголошені, наразі чекають протоколи від районних ТВК.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні за посаду міського голови у другому турі виборів змагаються народний депутат із групи «За майбутнє» Ігор Колихаєв (набрав у першому турі 30,75%) та ексмер Володимир Сальдо (17,09%).

Один з кандидатів на посаду міського голови Херсона Ігор Колихаєв оприлюднив дані екзит-полу й оголосив про свою перемогу з результатом 67,03%.

Крім Херсона, повторне голосування проходило на виборах міських голів Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум, та Камʼянця-Подільського.

Фото: Херсонська обласна організація Комітету виборців України