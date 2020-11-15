В одеській ТВК вибухівки не знайшли
Укрінформ
В Одесі поліція перевірила інформацію про замінування міської територіальної виборчої комісії - жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті поліції Одеської області.
«Приміщення та прилеглу територію адміністративної будівлі перевірили, жодних вибухонебезпечних пристроїв не виявлено», - йдеться в повідомленні.
За даними поліції, в ході перевірки евакуювали 100 осіб.
Як повідомлялося, у неділю в Одесі на лінію "102" зателефонував чоловік, який заявив, що адміністративна будівля по вулиці Косівська, де розміщується територіальна виборча комісія, замінована.
Цього дня, 15 листопада, в Одесі триває повторне голосування на виборах мера. За посаду там змагаються чинний міський голова Геннадій Труханов та народний депутат від ОПЗЖ Микола Скорик.
Фото: Національна поліція