Вибори у Херсоні: біля дільниць зафіксували «агітопитування»

У Херсоні біля виборчих дільниць проводили опитування з елементами агітації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Громадянської мережі ОПОРА.

«Біля кількох виборчих дільниць спостерігачі ОПОРИ зафіксували осіб, які проводять опитування. Назва організації, яка зазначена на бейджах інтерв’юерів, співзвучна з назвою політичної сили, від якої балотується один із кандидатів на посаду Херсонського міського голови. На бейджах інтерв’юерів, які збирають дані для екзитполів, написана назва громадської організації «Регіональна платформа «Нам тут жити!». Таку ж назву має політична партія «Нам тут жити!», яка є суб’єктом висування кандидата на посаду міського голови Херсона Ігоря Колихаєва», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за даними сайту YouControl, Ігор Колихаєв є одним із засновників цієї громадської організації.

Після зауваження спостерігачів ОПОРИ та звернення до організаторів опитування з бейджів прибрали назву організації.

Використання прізвищ чи зображень портретів кандидатів, назв чи символіки політичних партії – суб’єктів виборчого процесу може розцінюватися як передвиборча агітація, підкреслюють в ОПОРІ.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні за посаду міського голови у другому турі виборів змагаються народний депутат із депгрупи «За майбутнє» Ігор Колихаєв (30,75%) та ексмер Херсона Володимир Сальдо – 17,09%.

Крім Херсона, у неділю, 15 листопада, повторне голосування проходить на виборах міських голів Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум, та Камʼянець-Подільська.

Повторне голосування з виборів міського голови призначається у територіальних громадах із кількістю виборців більше 75 тисяч, де в так званому першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.

Фото: oporaua.org