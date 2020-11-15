Явка на 16.00 у другому турі виборів становила 18,6% - ОПОРА

В Україні станом на 16:00 явка у семи містах, де в неділю обирають міських голів, становила 18,6%.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у громадянській мережі ОПОРА.

«Під час повторного голосування 15 листопада інтегрована явка виборців у 7 містах о 16:00 становила 18,6% (похибка 1,1%)», - йдеться в повідомленні.

Водночас під час голосування 25 жовтня по всій Україні на цей час явка становила 27%, додали в ОПОРІ.

Зазначається, що до спостереження ОПОРИ за днем голосування 15 листопада залучені 179 громадських спостерігачів у 7 містах на дільницях на основі соціологічно обґрунтованої вибірки.

Як повідомлялося, станом на 12:00 явка на виборах мерів у семи містах становила, за даними ОПОРИ, 8,6%. Водночас у першому турі 25 жовтня явка на 12:00 була 13,5%.

У неділю, 15 листопада, повторне голосування на виборах міського голови відбувається в Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

Повторне голосування з виборів міського голови, так званий другий тур, призначається у територіальних громадах із кількістю виборців більше 75 тисяч, де в першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.