Поліція отримала вже 54 повідомлення про виборчі порушення

Найбільше порушень під час другого туру місцевих виборів 15 листопада зафіксовано у Херсонській, Одеській, Київській та Сумській областях. Розпочато два кримінальні провадження та складено два адміністративні протоколи.

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України, передає Укрінформ.

Станом на 15:00 до підрозділів поліції надійшло 54 повідомлення, пов’язані із виборчим законодавством. Зокрема 18 – у Херсонській, 13 – в Одеській, 12 – у Київській, по 4 – у Донецькій та Сумській, 3 – у Волинській областях. При цьому найбільше зафіксовано фактів незаконної агітації.

За результатами перевірок складено два адміністративні протоколи: за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації, агітація в день проведення референдуму) у Херсонській області та за ст. 212-23 (Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня) Кодексу України про адміністративні правопорушення у Київській області.

Окрім цього, поліція Одещини розпочала два кримінальні провадження за ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) Кримінального кодексу України за фактом несвоєчасного відкриття двох дільниць.

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Як повідомлялося, у неділю, 15 листопада, відбувається повторне голосування на виборах міських голів Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум, Херсона та Камʼянець-Подільського.

Станом на 12:00 явка у семи містах, де 15 листопада обирають міських голів, становила, за даними ОПОРИ, 8,6%. Водночас у першому турі 25 жовтня явка на 12:00 складала 13,5%.

Повторне голосування з виборів міського голови, так званий другий тур, призначається у територіальних громадах із кількістю виборців більш як 75 тисяч, де в першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.

Правоохоронці взяли під цілодобову охорону 1006 виборчих дільниць. До несення служби залучено понад 5 000 правоохоронців.