В Одесі шукають вибухівку у міській ТВК

Одеські правоохоронці здійснюють перевірку телефонного повідомлення про замінування будівлі міської територіальної виборчої комісії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

"На лінію "102" зателефонував чоловік, який повідомив, що адміністративна будівля по вулиці Косівська замінована. Наразі там розміщується територіальна виборча комісія", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце події прибули працівники вибухотехнічного управління, кінологи, слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції. Триває перевірка об’єкта на наявність вибухонебезпечних пристроїв чи речовин.

Членів ТВК та інших осіб з будівлі евакуйовано.

Як повідомлялося, у неділю, 15 листопада, в Одесі триває повторне голосування на виборах мера. За посаду там змагаються чинний міський голова Геннадій Труханов та народний депутат від ОПЗЖ Миколв Скорик.

Фото: Національна поліція