Суд скасував рішення ТВК про результати виборів до міськради Харкова – «ЄС»

У Харкові Другий апеляційний адміністративний суд скасував протокол міської ТВК про результати у виборів у міську раду.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці харківська обласна організація партії "Євросолідарність" з посиланням на народного депутата від цієї політсили Ірину Фріз.

«Другий апеляційний адміністративний суд скасував протокол міської ТВК про результати виборів депутатів Харківської міської ради», - йдеться у повідомленні.

У партії "ЄС" стверджують, що "кандидати від ОПЗЖ намагалися затягнути процес встановлення результатів по всій ТВК Харківської області".

"Усі суди були ініційовані ОПЗЖ, як виявилося, нещодавно, до справи також підключилися "слуги". Цього разу останній позов подав депутат від партії "Слуга народу" Вац Олексій, і саме його задовільнив Другий апеляцій адміністративний суд Харкова", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, за результатами місцевих виборів до Харківської міської ради проходять шість політичних партій. Зокрема, 34 місця (37,95%) у міськраді займуть депутати партії "Блок Кернеса – Успішний Харків!", 19 місць (20,96%) - від ОПЗЖ, по дев'ять місць у "Європейської солідарності" (8,99%) та "Слуги народу" (8,76%), сім - у "Партії Шарія"(6,56%), шість - у "Блоку Світличної "Разом!" (6%)".