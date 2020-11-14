Поліція отримала вже понад 16,2 тисячі звернень про виборчі порушення

Від початку виборчої кампанії до органів Національної поліції надійшло понад 16,2 тисячі звернень про виборчі порушення.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає Укрінформ.

"У період із 5 вересня по 14 листопада 2020 року загалом до територіальних органів Національної поліції надійшло 16 203 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства", - поінформували у відомстві.

Зазначається, що загалом органами поліції складено 2397 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних із порушенням виборчого законодавства.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 1093 кримінальних проваджень, з них 687 відкрито за фактами порушення виборчого законодавства, а 406 пов’язані з виборчим процесом, поінформували у поліції.

Як повідомлялося, місцеві вибори відбулися в Україні 25 жовтня.