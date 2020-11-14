Поліція отримала вже понад 16,2 тисячі звернень про виборчі порушення
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Укрінформ
Від початку виборчої кампанії до органів Національної поліції надійшло понад 16,2 тисячі звернень про виборчі порушення.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає Укрінформ.
"У період із 5 вересня по 14 листопада 2020 року загалом до територіальних органів Національної поліції надійшло 16 203 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства", - поінформували у відомстві.
Зазначається, що загалом органами поліції складено 2397 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних із порушенням виборчого законодавства.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 1093 кримінальних проваджень, з них 687 відкрито за фактами порушення виборчого законодавства, а 406 пов’язані з виборчим процесом, поінформували у поліції.
Як повідомлялося, місцеві вибори відбулися в Україні 25 жовтня.