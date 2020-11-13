ОПОРА прогнозує, що явка у другому турі місцевих виборів буде ще нижчою, ніж 25 жовтня

Про це на пресконференції в Укрінформі сказала голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

"Загалом ситуація з антиковідними заходами є такою, що явка на повторному голосуванні буде значно нижчою порівняно з 25 жовтня у зв'язку з об'єктивними обставинами", - зазначила вона.

Голова правління ОПОРИ висловила сподівання на організацію процесу безпечного голосування з огляду на те, що на 40% підвищилися показники захворюваності на COVID-19, а загальна офіційна статистика є негативною.

Як повідомлялося, 25 жовтня відбулося голосування на чергових місцевих виборах в Україні.

За минулу добу, 12 листопада, в Україні зафіксували 11 787 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.