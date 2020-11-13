Поліція Херсонщини розслідує факти підробки виборчої документації

Поліція Херсонщини розслідує кримінальні провадження за фактом підробки виборчої документації.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє ГУ Нацполіції в Херсонській області.

«У ході розслідування поліцейські з’ясували, що під час виборів депутатів Херсонської обласної ради до виборчої документації Бехтерської сільської ТВК та Каховської міської ТВК були внесені завідомо недостовірні відомості. Поліцейські допитали в якості свідків деяких членів дільничних виборчих комісій, провели низку технічних експертиз документів і встановили факт дописок та домальовувань у протоколах про підрахунок голосів», - йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчі ГУ Нацполіції області здійснюють досудове розслідування у кримінальних провадженнях за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 158-3 Кримінального кодексу України «Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації».

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині поліція відкрила кримінальне провадження щодо підробки виборчої документації в Бехтерській територіальній виборчій комісії.

Також рішенням Херсонського окружного адміністративного суду від 7 листопада 2020 року у справі N 540/3489/20 визнано протиправною бездіяльність Херсонської обласної ТВК щодо нездійснення повноважень Бехтерської сільської ТВК Скадовського району Херсонської області та Каховської міської ТВК Каховського району Херсонської області щодо встановлення підсумків голосування у межах частини територіального виборчого округу №5 та №3.

12 листопада Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження всього складу Херсонської обласної територіальної виборчої комісії. Зазначалося, що до ЦВК надійшли скарги Херсонських обласних організацій політичних партій "Наш край", "Слуга народу" та Херсонської регіональної організації партії "Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!".

За даними комісії, у скаргах субʼєкти звернення просили достроково припинити повноваження вказаної комісії у зв’язку з вчиненням нею одноразового грубого порушення законодавства, встановленого рішенням П’ятого апеляційного адміністративного суду. Судом, зокрема, було визнано протиправною бездіяльність цієї ТВК щодо нездійснення повноважень Бехтерської сільської ТВК Скадовського району та Каховської міської ТВК Каховського району Херсонської області щодо встановлення підсумків голосування в межах частини територіальних виборчих округів № 3 та № 5.