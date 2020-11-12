Другий тур виборів мерів: ЦВК розподілила майже 20 мільйонів на п'ять областей

Центральна виборча комісія затвердила розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення повторного голосування 8 та 15 листопада з місцевих виборів на загальну суму 19 млн 954 тис. гривень для п'яти обласних державних адміністрацій.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК у четвер увечері, повідомляє Укрінформ.

"Затверджено додатковий розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення повторного голосування 8 та 15 листопада 2020 року з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на загальну суму 19 млн 954 тисячі 800 гривень для 5 обласних державних адміністрацій", - ідеться в повідомленні.

Крім того, ЦВК затвердила розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення повторного голосування 22 листопада на загальну суму 286 тис. 500 грн для 13 ОДА.

Крім того, на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення повторного голосування 15 листопада Херсонській ОДА виділено 13 тис. 300 грн.

Як повідомлялося, 25 жовтня пройшло голосування на чергових місцевих виборах в Україні.

Повторне голосування з виборів міського голови призначено у територіальних громадах із кількістю виборців понад 75 тисяч.

Так, 15 листопада таке голосування відбудеться у Кам'янці-Подільському (Хмельницька область); Краматорську (Донецька область); Луцьку (Волинська область); Одесі (Одеська область); Сумах (Сумська область); Українці (Київська область); Херсоні (Херсонська область).

Також повторне голосування з місцевих виборів призначене на 22 листопада у Бердянську (Запорізька область); Дніпрі, Дрогобичі (Львівська область); Львові, Миколаєві, Нікополі (Дніпропетровська область); Полтаві, Рівному, Слов'янську (Донецька область); Ужгороді і Черкасах.

29 листопада другий тур виборів мера відбудеться у Чернівцях.

25 жовтня відбулися вибори до місцевих органів самоврядування.