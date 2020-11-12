Виборчі порушення: Нацрада склала протоколи на чотирьох мовників

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 12 листопада склала протоколи про адмінпорушення щодо чотирьох із п’яти мовників, яких позапланово перевіряли на дотримання виборчого законодавства.

Про це повідомляє пресслужба регулятора, передає Укрінформ.

«Через порушення порядку ведення передвиборчої агітації складено протоколи про адміністративні порушення телеканалами «Інтер», «Z ZIK», «ВТВ плюс» і радіостанцією «Z радіо 106,1 FM», вони будуть направлені до суду. Регулятор також поінформує про ці випадки Центральну виборчу комісію», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Нацрада провела позапланові перевірки п’ятьох ліцензіатів з огляду на рішення робочої групи, що здійснювала нагляд за діяльністю телерадіоорганізацій під час місцевих виборів.

З'ясувалося, що телеканали «Інтер» (ПрАТ «Телеканал «Інтер», м. Київ) і «Z ZIK» (ТОВ «Телерадіокомпанія «Нові комунікації», м. Львів) транслювали сюжети, що містили приховану передвиборчу агітацію з використанням символіки партії «Опозиційна платформа – За життя». Зокрема, «Інтер» демонстрував її 12 жовтня о 20:27 в інформаційній передачі «Подробиці», в рубриці «Вибори-2020» у сюжеті, присвяченому покладанню квітів до Будинку профспілок в Одесі членами партії ОПЗЖ - народним депутатом Юрієм Бойком та місцевим кандидатом Миколою Скориком. А в ефірі «Z ZIK» прихована передвиборча агітація фіксувалася 16 жовтня о 13:33 під час ток-шоу «13 о 13» у сюжеті про поїздку народного депутата Наталії Королевської на Донеччину з метою підтримки місцевого кандидата, представника осередку партії ОПЗЖ Андрія Головаша.

Обидва телеканали порушили вимоги пункту А частини першої статті 59 Закону «Про телебачення і радіомовлення», частини четвертої статті 51, частини п’ятої статті 51, частини четвертої статті 57, частини восьмої статті 57 Виборчого кодексу, наголошує регулятор.

Крім того, Нацрада встановила, що телеканал «ВТВ плюс» (ПП «ТРК ВТВ Плюс», м. Херсон, дві ліцензії) та «Z радіо 106,1 FM» (ТОВ «Житомирська радіокомпанія», м. Житомир) не дотрималися частини дев’ятої статті 57 Виборчого кодексу та пункту А частини першої статті 59 Закону «Про телебачення і радіомовлення».

За інформацією Нацради, «ВТВ плюс» 16 жовтня о 17:48 демонстрував (за двома ліцензіями) передвиборчу агітацію у формі політичної реклами загальним обсягом 2 хв. 10 сек., не відокремивши її від інших матеріалів програми. Вона була замовлена херсонськими обласними організаціями партій «За майбутнє», «Громадський рух «Народний контроль», «Блок Володимира Сальдо» та кандидатом на посаду Херсонського міського голови Кириловим Ю.Є.

Радіостанція «Z радіо 106,1 FM» 12 жовтня у проміжок часу з 17:03 до 17:56 транслювала передачу з передвиборчою агітацією (ведуча передачі повідомила слухачів про те, що передача виходить у межах передвиборчої агітації) кандидата на посаду Житомирського міського голови І. Мартинчука. Трансляцію цієї передачі було перервано (у проміжок часу з 17:20 до 17:21) відокремленою політичною рекламою іншого кандидата на посаду Житомирського міського голови Н. Леонченко та пісенним матеріалом, який не стосується виборчого процесу, поінформував регулятор.

"Протоколи про адміністративні правопорушення цих мовників Національна рада направить до суду, після чого суд ухвалить щодо них остаточне рішення", - зазначається у повідомленні.

Щодо ліцензіата КП «ТРК «Рудана», який перевірявся через скаргу одного з кандидатів на посаду Криворізького міського голови щодо ненадання ефірного часу для розміщення передвиборчої агітації, то Нацрада з’ясувала, що за позовом цього ж кандидата до ліцензіата було відкрито судову справу.

"У цьому питанні остаточне рішення ухвалено судом апеляційної інстанції, який постановив відмовити у задоволенні позову Шевчика Д.В. щодо визнання бездіяльності ЗМІ протиправною. Беручи до уваги рішення апеляційного суду, перевірка Національної ради не виявила у діяльності ТРК «Рудана» порушень частини четвертої статті 54 Виборчого кодексу України та пункту А частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»", - зазначає регулятор.

Як повідомлялося, місцеві вибори відбулися в Україні 25 жовтня.