Результати виборів: ЦВК виклала дані щодо мера Чернівців та Київської облради

Чернівецька міська виборча комісія встановила результати виборів міського голови та призначила другий тур на 29 листопада, а Київська обласна ТВК встановила результати виборів до облради.

Про це повідомляє Центральна виборча комісія у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Чернівецька міська ТВК. Сьогодні комісія встановила результати виборів міського голови та призначила повторне голосування на 29 листопада", - розповіли в ЦВК.

Крім того, Київська обласна ТВК встановила результати виборів депутатів до Київської обласної ради.

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У ЦВК додали, що наразі з 1577 місцевих рад ТВК встановили результати виборів до 1566 рад. Також з 1421 міських, селищних, сільських голів встановлено результати щодо 1415.

"Процес встановлення результатів голосування — на фініші", - зауважили в ЦВК.

Як повідомляв Укрінформ, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Згідно з календарним планом проведення виборів територіальні виборчі комісії мали встановити результати голосування до 6 листопада включно.

10 листопада Центральна виборча комісія зобов’язала Чернівецьку міську територіальну виборчу комісію невідкладно встановити підсумки та результати місцевих виборів.

11 листопада секретар РНБО Олексій Данілов звернувся листом до голови Центральної виборчої комісії Олега Діденка з проханням вжити невідкладних заходів щодо встановлення результатів голосування на місцевих виборах та негайного їх оприлюднення на офіційному вебсайті ЦВК.