Центрвиборчком вніс зміни до складу Чернівецької міської ТВК

На черговому засіданні ЦВК внесла зміни до складу Чернівецької міської територіальної виборчої комісії, вона продовжує роботу практично в цілодобовому режимі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ЦВК.

«Сьогодні зазначена комісія здійснила повторний підрахунок голосів ще на двох дільницях із виборів депутатів міської ради та одній дільниці з виборів депутатів обласної ради. На зміну свого рішення про повторний підрахунок голосів ТВК вирішила врахувати відомості протоколів про підрахунок голосів виборців на решті із 20 виборчих дільницях із виборів депутатів районної ради, міської ради та виборів міського голови, що дозволило встановити підсумки голосування із виборів депутатів Чернівецької районної ради, результати голосування і виборів відповідно із виборів Чернівецького міського голови та депутатів Чернівецької міської ради», - йдеться у повідомленні.

У ЦВК зазначають, що станом на вечір 11 листопада, залишається здійснити повторний підрахунок голосів на 6 дільницях із виборів депутатів обласної ради.

Як повідомляв Укрінформ, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Згідно з календарним планом територіальні виборчі комісії повинні були встановити результати голосування до 6 листопада включно.

10 листопада Центральна виборча комісія зобов’язала Чернівецьку міську ТВК невідкладно встановити підсумки та результати місцевих виборів.