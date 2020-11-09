Вибори мера Бердянська призначили на 22 листопада

Другий тур виборів міського голови у Бердянську відбудеться 22 листопада.

Про це заявив член Бердянської територіальної виборчої комісії Олег Новіков у коментарі Громадянській мережі ОПОРА, передає Укрінформу.

“22 листопада відбудеться повторне голосування на виборах міського голови Бердянська. Затверджений зміст виборчого бюлетеня, до якого увійшло два кандидати - Олександр Свідло ("Опозиційна платформа - За життя") та Валерій Баранов ("За майбутне")”, - сказав Новіков.

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Як раніше повідомлялось, 6 жовтня Бердянська міська ТВК Бердянського району надіслала до Запорізької обласної ТВК уточнений протокол з голосування за кандидатів до Запорізької обласної ради. Також цього дня оформили протокол з голосування до Бердянської районної ради і завершили перевірку даних з голосування за депутатів Бердянської міської ради та міського голову.

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Бердянськ наразі є єдиним містом у Запорізькій області, де мера не змогли обрати в один тур.

У Запоріжжі на виборах переміг чинний міський голова Володимир Буряк, за нього віддали голоси 59,9% виборців.