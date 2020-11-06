ЦВК достроково припинила повноваження Васильківської і Марганецької міських ТВК

Зокрема, ЦВК встановила, що Васильківська ТВК не надала Обухівській районній ТВК та Київській обласній виборчій комісії протоколи про підсумки голосування з виборів депутатів Обухівської районної ради та про підсумки голосування з виборів депутатів Київської облради у відповідних виборчих округах, що фактично унеможливлює у визначений строк встановлення результатів виборів.

Зазначається, що тепер місцеві організації партій можуть не пізніше 11 години 7 листопада 2020 року подати до ЦВК кандидатури для включення до нового складу Васильківської ТВК.

ЦВК також зобов’язала Васильківську міську ТВК після сформування її нового складу не пізніше 12 години 8 листопада 2020 року встановити підсумки голосування та невідкладно транспортувати перші примірники відповідних протоколів до Обухівської районної і Київської обласної територіальних виборчих комісій.

Окрім того, ТВК зобовʼязано невідкладно встановити результати виборів Васильківської міської ради та Васильківського міського голови з урахуванням судових рішень, що набрали законної сили.

Щодо Марганецької міської територіальної виборчої комісії Нікопольського району Дніпропетровської області повідомляється, що Центрвиборчком констатував допущення цією ТВК систематичних порушень вимог законодавства у ході прийняття та розгляду виборчих документів дільничних виборчих комісій, зокрема, проведення повторного підрахунку голосів виборців на окремих виборчих дільницях та складення за його наслідками відповідних протоколів.

ЦВК достроково припинила повноваження всього складу тервиборчкому, встановивши, що місцеві організації партій можуть не пізніше 16 години 7 листопада 2020 року подати кандидатури для включення до її складу.

ЦВК зобов’язала Марганецьку міську ТВК після сформування її нового складу встановити результати голосування з виборів Марганецького міського голови з урахуванням судових рішень, що набрали законної сили, а також звернулася до Національної поліції щодо проведення перевірки викладених обставин та вжиття заходів реагування.

Крім того, Центральна виборча комісія звернулася до Національної поліції і щодо перевірки обставин порушення виборчих прав громадян на виборах депутатів Кароліно-Бугазької сільської ради та Кароліно-Бугазького сільського голови.

"До ЦВК надійшли окремі ухвали П’ятого апеляційного адміністративного суду, якими доведено до відома Комісії встановлені судом обставини щодо допущених Кароліно-Бугазькою сільською ТВК Білгород-Дністровського району Одеської області порушень виборчих прав окремих громадян бути обраними під час виборів депутатів Кароліно-Бугазької сільської ради у багатомандатних виборчих округах та Кароліно-Бугазького сільського голови. А також – щодо порушень виборчих прав громадянки Кириленко С.О. як виборця, у зв’язку з виключенням її зі списку виборців по виборчій дільниці № 510693", - розповіли у пресслужбі.

ЦВК взяла до уваги, що в цих судових рішеннях встановлено неможливість поновлення порушених виборчих прав шляхом визнання виборів депутатів Кароліно-Бугазької сільської ради та Кароліно-Бугазького сільського голови 25 жовтня 2020 року такими, що не відбулися, та призначення повторних виборів.

Комісія звернулася до Національної поліції для проведення перевірки викладених обставин та вжиття заходів реагування.

Як повідомлялося, місцеві вибори відбулися в Україні 25 жовтня.