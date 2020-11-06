До Львівської облради проходять дев'ять партій

Майже 12 днів знадобилося Львівській обласній ТВК, щоб підбити підсумки голосування до обласної ради. Згідно з оприлюдненими результатами до Львівської облради проходять 9 партій.

Про це повідомив член обласної ТВК Микола Щур у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Йшла 12 доба безперервного засідання обласної виборчої комісії... 291 година знадобилася для того, щоб встановити результати виборів депутатів Львівської обласної ради... але така реальність виборчого кодексу», - підсумував Щур.

Отож, до обласної ради проходять 9 партій, які змогли подолати 5% бар’єр. А саме: «Європейська солідарність» - 30,82% (238 132 голоси), «Слуга нороду» - 9,49% (73 353), «Самопоміч» - 8,71% (67 266), «Батьківщина» - 7, 39% (57 088), «Голос»- 6,56% (50 689), «Свобода» - 6,05 (46 721), «Народний Рух України» - 5,8% (44 808), «Українська Галицька партія» - 5,66% (43 744), «За майбутнє» - 5, 24% (40 485).

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У голосуванні взяли участь 772 616 громадян.

Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори.