Мером Чернігова переобрали Атрошенка, а в міськраду пройшло 5 партій

За результатами місцевих виборів у Чернігові міським головою залишився Владислав Атрошенко, а 42 депутатських місця в мерії розподілили між собою представники 5 партій.

Про це свідчать протоколи Чернігівської територіальної виборчої комісії, оприлюднені сьогодні, 4 листопада, на сайті міської ради.

Згідно з цими документами, кандидатуру Атрошенка підтримало майже 77,5% виборців, які взяли участь у голосуванні. Друге місце посів Вадим Антошин від ОПЗЖ, третім став Юрій Тарасовець від "Слуги народу". За них проголосувало відповідно 4,5% та 4,3% виборців.

До міської ради пройшло 5 партій, які подолали 5% бар’єр. Найбільшу підтримку здобула партія "Рідний дім" - 58,05%. Наступні позиції розподілися так: "Слуга народу" - 7,92%, "Наш край" - 7,49%, ОПЗЖ - 6,83%, "Європейська солідарність" - 6,16%. Відповідно розділилися й 42 депутатські мандати. У "Рідного дому" їх 26, у "Слуги народу", "Нашого краю", ОПЗЖ та ЄС - по 4.

За даними ТВК, явка виборців на дільниці в Чернігові 25 жовтня склала близько 39%.

Як повідомляло агентство, про ймовірну й безумовну перемогу на виборах Атрошенка та його партії "Рідний дім" було оголошено відразу після закриття дільниць за результатами екзитполу на замовлення політсили-переможця. Показав він і проходження в міськраду 5-ти політичних партій.

Екзитпол від "Нашого краю" прогнозував депутатські мандати представникам 7-ми політичних сил.

25 жовтня в Україні відбулися вибори до місцевих органів самоврядування.