ЦВК достроково розпустила Кароліно-Бугазьку ТВК на Одещині - знайшли порушення

ЦВК розглянула окремі питання діяльності Кароліно-Бугазької сільської територіальної виборчої комісії Білгород-Дністровського району Одеської області та достроково припинила повноваження всього складу ТВК.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі ЦВК 3 листопада.

До ЦВК надійшли окремі ухвали Одеського окружного адміністративного суду, якими доведено до відома комісії встановлені обставини порушень вказаною виборчою комісією виборчих прав окремих громадян бути обраними у багатомандатних виборчих округах з виборів депутатів Кароліно-Бугазької сільської ради, заявили у пресслужбі.

«Комісія встановила факт одноразового грубого порушення Кароліно-Бугазькою сільською ТВК законодавства України та достроково припинила повноваження всього її складу.

При цьому Білгород-Дністровську районну ТВК зобов’язано не пізніше 24 години 3 листопада 2020 року повідомити місцеві організації політичних партій, за поданням яких до складу цієї селищної ТВК було включено осіб, повноваження яких достроково припинено постановою ЦВК, про можливість подання не пізніше 15 години 4 листопада 2020 року до Білгород-Дністровської районної ТВК нових кандидатур для включення до її складу.

Також Білгород-Дністровську районну ТВК зобов’язано не пізніше 21 години 4 листопада 2020 року сформувати новий склад Кароліно-Бугазької сільської ТВК та невідкладно поінформувати ЦВК про прийняте рішення», - йдеться у повідомленні.

Кароліно-Бугазьку сільську ТВК після сформування її нового складу зобов’язано невідкладно привести свою діяльність та рішення у відповідність із вимогами виборчого законодавства України, з урахуванням рішень судів, що набрали законної сили.

Окрім того, ЦВК звернула увагу членів вказаної сільської ТВК на необхідність неухильного дотримання вимог Виборчого кодексу України під час виконання їх повноважень.

Разом з тим ЦВК звернулася до Національної поліції України для проведення перевірки викладених у постанові Комісії обставин та в разі виявлення підстав вжиття згідно із законодавством України заходів реагування.

Загалом станом на 29 жовтня 2020 року Комісія припинила повноваження 5 095 членів територіальних виборчих комісій. З них – 343 голів ТВК, 296 заступників голів ТВК,357 секретарів ТВК, 4 099 членів ТВК, додали у пресслужбі ЦВК.