У Рівному другий тур виборів мера відбудеться 22 листопада

У Рівному 22 листопада відбудеться другий тур виборів міського голови.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на громадянську мережу ОПОРА.

Повідомляється, що змагатимуться у другому турі кандидат від політичної сили «Рівне разом» Віктор Шакирзян (він набрав 19,84% голосів) та висуванець «Європейської солідарності» Олександр Третяк (16,93%).

Загалом на посаду міського голови Рівного претендували 16 кандидатів. Серед них 3 самовисуванці та 13 представників політичних сил.

У першому турі виборів участь взяли 62 550 осіб із 178 007, внесених до списку виборців. Недійсними визнано 1 539 бюлетенів.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори. За новим Виборчим кодексом, для обрання в першому турі кандидат на посаду міського голови у місті з населенням більше 75 тис. повинен набрати не менш ніж 50% + 1 голос.

За даними Центральної виборчої комісії, явка виборців у середньому по Україні становила 36,88%.