У найбільшому місті Луганщини, де проходили вибори, переміг «Наш край»

Партія «Наш край» Сергія Шахова перемогла на виборах у Рубіжному – найбільшому місті в Луганській області з тих, де дозволено було провести місцеві вибори.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в постановах Рубіжанської міської територіальної виборчої комісії, оприлюднених пресслужбою міської ради.

«Визнати обраним Рубіжанським міським головою Хортіва Сергія Івановича, громадянина України, безпартійного, мешканця міста рубіжного Луганської області, висунутого Луганською обласною організацією політичної партії «Наш край» у єдиному одномандатному виборчому окрузі з перших виборів Рубіжанського міського голови на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року», - ідеться в постанові ТВК №150.

Хортів отримав 9955 голосів виборців, тоді як його найближчий суперник, представник ОПЗЖ Анатолій Бусєнков усього 4206.

Сергій Хортів у 2015 році уже обирався мером, але на початку минулого року був увільнений від обов’язків рішенням депутатів міської ради, а виконувачем обов’язків міського голови став Анатолій Бусєнков, теж колишній мер.

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Що стосується оновленого депутатського корпусу, то в Рубіжанській міській раді місця між собою поділили представники все тих же партій «Наш край» і ОПЗЖ. При цьому «Наш край» представлятимуть 20 депутатів, ОПЗЖ – 14. Решта партій, включно із «Слугою народу», жодного мандату від рубіжан не отримали.

Як відомо, на Луганщині вибори цього року були скасовані у найбільших містах підконтрольної території Луганщини Сєвєродонецьку та Лисичанську, і тому результати у третьому за розмірами Рубіжному можна вважати показовими стосовно настроїв населення області.