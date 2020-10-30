Рада на весну готує покращення Виборчого кодексу - Корнієнко

Верховна Рада навесні планує внести зміни до Виборчого кодексу на основі досвіду, здобутого після місцевих виборів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Я погоджуюся щодо реформи виборчого законодавства. Це теж буде. Виборчий кодекс недосконалий, він прийнятий минулою Верховною Радою…І ми будемо на весну готувати дуже серйозне його покращення - реформу на основі того досвіду, який зараз є", - зазначив Корнієнко.

Він додав, що змін мають на меті, аби "наступні вибори – і парламентські, і місцеві – краще відбувалися для комісій, для людей".

Як повідомляв Укрінформ, оновлений Виборчий кодекс ухвалила 11 липня 2019 року Верховна Рада VIII скликання. Він передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах.

27 серпня документ підписав тодішній Голова ВР Андрій Парубій.

Однак Президент Володимир Зеленський 13 вересня ветував кодекс, аргументувавши своє рішення тим, що він містить положення, які не відповідають Конституції, не враховує останні зміни до виборчого законодавства, не узгоджується із базовими законодавчими актами у відповідній сфері, не забезпечує належної регламентації та організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур.

Згодом глава держави направив до парламенту свої пропозиції для врахування їх у Виборчому кодексі. 19 грудня 2019 року ВР повторно розглянула й ухвалила новий Виборчий кодекс із пропозиціями Президента.

Верховна Рада 16 липня 2020 року ухвалила в другому читанні закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства". Ним внесено значну кількість змін до Виборчого кодексу, які стосуються всіх видів виборів та всіх етапів виборчого процесу і передбачають коригування більш ніж 200 з 289 статей цього кодексу.