Довибори Ради можуть відбутися у березні в кількох округах - Корнієнко

У березні можуть відбутися довибори до Верховної Ради у декількох мажоритарних округах, якщо обрані там народні депутати підуть у місцеву владу.

Як передає Укрінформ, про це сказав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Про кадрові висновки партійні – вони теж будуть зроблені. Будуть партійні конференції, тому що в кінці березня будуть довибори по тих округах, де народні депутати пішли у місцеву владу", - зазначив Корнієнко.

За його словами, довибори можуть відбутися в окрузі №87, який нині представляє член фракції "Слуга народу" Зіновій Андрійович, а також в окрузі №184, від якого до Ради був обраний представник депутатської групи "За майбутнє" Ігор Колихаєв.

"Там, можливо, будуть довибори, можливо, ще десь мажоритарники підуть у місцеву владу. У нас зараз два дні голосування – це в березні, людей вже готуємо попередньо морально, будуть довибори. Відповідно, будуть партійні з'їзди в січні, і ми там також будемо приймати кадрові рішення, пов'язані з результатами виборів", - сказав голова партії "Слуга народу".

Як повідомлялося, Олександр Корнієнко анонсував кадрові рішення на рівні Офісу Президента, обласних та районних державних адміністрацій після місцевих виборів.

Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.