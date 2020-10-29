На Донеччині виборча комісія «загубила» документи

Поліція Донецької області розслідує зникнення у селищі Нікольському виборчої документації.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в поліції області.

Зазначається, що до правоохоронців звернувся голова Нікольської територіальної виборчої комісії, який заявив, що під час перевірки документації однієї з дільничних виборчих комісій було виявлено відсутність витягів, уточнених списків виборців та попереднього списку.

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Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 158-3 Кримінального кодексу України (фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, списку виборців).

Правоохоронці встановлюють обставини події. Розпочато досудове розслідування