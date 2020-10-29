Чернівецька обласна комісія опрацювала більш як третину протоколів

У Чернівецькій обласній виборчій комісії за перші два дні прийому протоколів окружних комісій встигли опрацювати та внести до системи 18 протоколів.

Залишилося обласній комісії розглянути і затвердити 34 протоколи.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів голова комісії Микола Каспрук.

"Наразі ми затвердили 18 протоколів. Всього є 52 округи разом із містом Чернівці. За вчорашній день, 28 жовтня ми прийняли і затвердили 15 протоколів. Перший день важче було, а далі вже ця робота налагодилась. Окружні комісії вже активніше під'їжджають, тому вдається більше протоколів затвердити", - розповідає Каспрук.

Він зазначив, що у приміщенні обласної комісії немає черг із членів окружних комісій, які бажають здавати протоколи. Оскільки тут налагодили прийом протоколів за попереднім записом.

"Ми з ними працюємо за запрошеннями. Назначаємо конкретну годину для дільниці, яка уже готова, вони привозять протоколи і бюлетені, ми збираємось комісією та затверджуємо протокол, або відправляємо на уточнення. За перші дні, наприклад, ми кілька комісій відправили на уточнення. Але там суто технічні помилки. Потім вони їдуть до себе на дільниці, збирають комісію і переробляють протокол", - пояснює голова комісія.

Він зазначає, що не береться прогнозувати, коли завершиться остаточний прийом протоколів. Проте сподівається, що до середини наступного тижня вже можуть бути опрацьовані усі протоколи.

Лише після внесення усіх даних в обласній комісії зможуть оприлюднити загальні результати голосування.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні проходили місцеві вибори. Громадяни обирали депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів у 1 439 громадах.