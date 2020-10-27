За весь «виборчий» період поліція відкрила 875 справ

Правоохоронці за весь період виборчого процесу відкрили 875 кримінальних проваджень і становили більше 2 тисяч адміністративних протоколів.

Про це у ефірі «4 каналу» заявив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас 14724 заяви і повідомлення за весь період виборчого процесу, і станом на сьогодні у нас зареєстровано 875 кримінальних проваджень і 2181 протокол про адміністративні правопорушення складено органами Національної поліції», - сказав Мартиненко.

За його словами, із усіх 875 справ 510 – пов’язані з порушенням виборчого права, і 365 – не пов’язані з порушенням виборчого законодавства.

Він поінформував, що лише за день виборів до правоохоронців надійшло трохи більше 5000 повідомлень про правопорушення, і лише за день виборів було складено 324 адмінпротоколи та відкрито 159 кримінальних проваджень.

«Усі правоохоронці були дуже підготовлені до всіх цих процесів і правопорушень. Все більш-менш проходило у межах розумного. Можемо констатувати, що вибори пройшли нормально, і ті спостерігачі, які спостерігали за виборами, визнали ці вибори такими, що відбулися демократично і прозоро», - відмітив радник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні проходили місцеві вибори.