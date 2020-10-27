ENEMO схвалює спрощення зміни виборчої адреси, але цим зловживали

Європейська мережа організацій з моніторингу виборів (ENEMO) позитивно оцінює спрощення процедури зміни виборчої адреси, однак має інформацію про зловживання цим.

Про це заявив заступник голови Міжнародної місії зі спостереження за виборами в Україні (ENEMO) П'єр Пейтьє під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Загалом ENEMO схвалює нові спрощені заходи щодо реєстрації виборців, які в принципі полегшують участь внутрішньо переміщених осіб, економічних мігрантів та виборців без реєстрації”, - сказав він.

У той же час Пейтьє підкреслив, що було подано небагато запитів, і мало виборців скористалися цією можливістю змінити виборчу адресу на чергових місцевих виборах, а також зафіксовано “певну кількість” зловживання цією процедурою.

“Ми знаємо про випадки, коли була примусова реєстрація виборців, а також реєстрація виборців за однією і тією самою адресою”, - додав заступник керівника місії ENEMO.

Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні відбувалися чергові місцеві вибори.

ЦВК спростила процедуру зміни виборчої адреси, згідно з якою у відповідній заяві необхідно лише вказати адресу житла, за якою виборець фактично проживає та яку просить визначити його новою виборчою адресою. Звернення можна було подавати онлайн із використанням електронного цифрового підпису.

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Понад 100 тис. виборців змінили виборчу адресу на місцевих виборах 25 жовтня, більшість - на Київщину та Одещину й місто Київ.