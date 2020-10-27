Для виборців, що перебувають на самоізоляції, можна запровадити електронне голосування – експерт

З урахування проблем, що виникають при організації голосування хворих на COVID-19, які перебувають на самоізоляції, експерти пропонують запровадити електронне голосування для такої групи виборців.

Про це 26 жовтня заявив на пресконференції, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, голова Херсонської обласної організації КВУ Дементій Білий.

«Для них можна зробити електронне голосування, наприклад. Їх не дуже багато поки що», - зазначив Білий.

Політолог Олександр Мошнягул нагадав, що хворий на самоізоляції виборець має надати в ДВК заяву та довідку від лікарняного закладу. На його думку, в реальному житті, якщо дотримуватися процедури, у виборця практично немає можливості проголосувати. Виникають ризики і для членів ДВК. На його думку, можливо, є потреба навіть передбачити тимчасове позбавлення хворих на коронавірус права голосу.

Координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Херсонській області Євгеній Гладкий називає умови, які має виконати хворий, що перебуває на самоізоляції, складними: людині на самоізоляції потрібно взяти з лікарні якимось чином довідку, виникає питання, як її надати у ДВК.

Читайте також: КВУ закликає виділити достатньо коштів на засоби захисту та прибирання дільниць у другому турі

Дементій Білий відзначив, що наразі немає дієвого механізму для організації голосування таких хворих. Він нагадав про випадок під час голосування у Херсоні, коли члени дільничної виборчої комісії відмовлялися йти з переносною скринькою у помешкання родини, хворої на коронавірус. У результаті, вони так і не пішли туди, скориставшись тим, що представник родини, надав не довідки з лікарні, а результати тесту хворих.

«Навіть якщо буде виконана ця процедура (надані необхідні довідки – ред.), члени ДВК просто відмовляться йти (у помешкання хворих на коронавірус – ред.)», - сказав Білий.

Політолог Володимир Молчанов вважає, що питання можна вирішити на місцевому рівні. Хворих на COVID-19, які перебувають на амбулаторному лікуванні, можна включити у список виборців на спецдільниці у лікарні, де лікуються хворі на коронавірус. Тоді до амбулаторних хворих можуть їздити зі скриньками члени ДВК спецдільниці, які відвідують наразі хворих виборців, що перебувають на стаціонарному лікуванні.

«Принаймні три члена комісії у нас в Херсоні є, які героїчно виконують цю роботу», - зазначив Молчанов.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня у Херсоні виникла проблема з голосуванням хворих на коронавірус членів однієї родини, що перебуває на самоізоляції.