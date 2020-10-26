«Слуга народу» не проходить до Івано-Франківської міськради - мер

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків у Фейсбуці.

«Батьківщина по паралельному підрахунку проходить - 5,13 відсотка, «Слуга народу» - ні. Дякую за підтримку. Разом в міській раді», - написав Марцінків.

За даними опитування, які провела ГО «Центр розвитку ініціатив», до Івано-Франківської міської ради проходить три політичні сили: ВО «Свобода» - 59%, «Європейська солідарність» - 15% та партія «Слуга народу» - 5,4%. Партія «Батьківщина» за цим екзитполом набирає 3,6%.

У виборах на посаду голови Івано-Франківської ОТГ, відповідно до цього опитування, впевнено лідирує чинний мер Руслан Марцінків з результатом 84% голосів виборців.

Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні відбулись чергові місцеві вибори.