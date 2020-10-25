Прокуратура Ізмаїла вимагає арешту росіянина, якого підозрюють у підкупі виборців

Ізмаїльська місцева прокуратура подала клопотання до міськрайсуду стосовно обрання запобіжного заходу у вигляді арешту 42-річного громадянина Російської Федерації, якому оголошено підозру в організації 25 жовтня підкупу 52 виборців - жителів Ізмаїла.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури.

"За процесуального керівництва прокурорів Ізмаїльської місцевої прокуратури повідомлено про підозру 42-річному громадянину Російської Федерації у підкупі виборців на користь кандидатів однієї з політичних сил з метою впливу на результати виборів на території міста Чорноморська та селища Затока Одеської області", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, іноземець спільно з іншими невстановленими особами, планував здійснити з метою отримання переваги на виборах кандидатів на посади депутатів органів місцевого самоврядування підкуп 52 виборців, заплативши їм аванс по 100 грн кожному. Повний розрахунок, тобто виплата ще 400 грн кожному, очікував виборців після реалізації свого виборчого права за визначеного кандидата.

З цією метою правопорушник організував три автобуси з 52-ма пасажирами, які мали їхати з Ізмаїла до Чорноморська та Затоки для голосування.

Наразі прокурорами направлено клопотання до суду щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ознаками ч. 4 ст. 160 (підкуп виборців, вчинений за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання за цей злочин у вигляді ув'язнення винуватця терміном до 7 років.

Фото: od.gp.gov.ua