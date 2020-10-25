Поліція зафіксувала канали у соцмережах, де пропонують продаж та купівлю голосів

Голова Національної поліції України Ігор Клименко розповів, що правоохоронці зафіксували канали у соціальних мережах, де пропонують продаж та купівлю голосів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий наголосив, що поліцейські мають негайно реагувати на будь-які порушення, пов’язанні з виборчим законодавством.

«Найголовніше – управління всім процесом, який відбувається в кожному регіоні. Це робота із ситуаційним центром, аналіз безпосередньої ситуації та реагування на всі повідомлення. Майже 140 тисяч правоохоронців заступили на виконання завдань на локаціях. Повністю розгорнута система управління ситуаційних центрів Нацполіції, Державної служби надзвичайних ситуацій, авіація. Дії всіх сил та засобів МВС координуються оперативним штабом, куди стікається інформація про проведення виборів», – сказав Яровий.

Він зазначив, що несвоєчасно розпочали роботу 65 дільничних виборчих комісій. Станом на 10:00 залишаються невідкритими 4 виборчі дільниці – у Донецькій, Івано-Франківській, Житомирській та Полтавській областях.

«У день виборів вже зареєстровано 383 заяви та повідомлення про порушення, складено два адміністративні протоколи, відкрито 6 кримінальних проваджень», – додав Яровий.

Здебільшого правопорушення стосуються порушення ведення агітації, обмежень щодо ведення передвиборчої агітації тощо.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що поліцейські взяли під охорону всі територіальні виборчі дільниці, приступили до служби без зауважень.

«Вже з 12 години ночі ми затримуємо автобуси, які їздять по регіонах, возять людей. Такі випадки є в Дніпропетровській області, в Києві. На даний момент затримали два автобуси з Луганської області, які заїхали Київ, – люди приїжджали голосувати. В Одеській області теж сьогодні звозили громадян для голосування за 400 гривень. Організатором був громадянин РФ, на даний момент він затриманий. Всі громадяни, які знаходилися в автобусі, дають покази», – сказав він.

Клименко також розповів, що поліцейські зафіксували канали у соціальних мережах, де пропонують продаж та купівлю голосів. Також наразі вже є кілька повідомлень від громадян про проведення опитувань.

«Ще раз хочу підкреслити – поліція поза політикою. І під час виборів забезпечує охорону публічного порядку та права та свободи наших громадян. Всі спроби незаконної агітації заборонено, всі спроби напруження обстановки мають відслідковуватися та одразу припинятися. Органи правопорядку діятимуть відповідно до закону», – наголосив глава Нацполіції.

Він також закликав громадян дотримуватися правил особистої безпеки.

Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін повідомив, наразі надзвичайних ситуацій або інших подій на об’єктах, які задіяні на виборах, не зафіксовано.