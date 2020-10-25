У Миколаєві за порядком на виборах слідкує поліція і приватна охорона

У Миколаєві вперше до охорони громадського порядку під час виборчого процесу задіяні приватні охоронні фірми.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«До охорони громадського порядку під час виборчого процесу 25 жовтня вперше задіяні приватні охоронні фірми. Вони допомагають поліції та громадським формуванням підтримувати спокій і порядок», - розповіли у поліції.

Приватні фірми співпрацюють з поліцією в межах пілотного проєкту під назвою «Вартові безпеки Миколаївщини». Він передбачає, що вперше приватні комерційні охоронні фірми задіяні до співпраці з поліцією для забезпечення громадського порядку на вулицях.

Приватні охоронні структури устатковані автомобілями, спецзасобами, засобами зв’язку, професійно фізично підготовлені та володіють навичками затримання правопорушників, а також знаннями, достатніми для виконання правоохоронних функцій із забезпечення публічного порядку.

Також у день виборів у Головному Управління Національної поліції області у цілодобовому режимі працює Ситуаційний центр з метою безперебійного моніторингу оперативної обстановки в області, створені додаткові слідчо-оперативні групи, задіяні бійці спеціальних підрозділів з метою негайного реагування на кризові ситуації.