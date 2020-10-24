Поліція Києва взяла під цілодобову охорону всі виборчкоми

Столичні правоохоронці повністю готові до забезпечення правопорядку в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня. Під цілодобову охорону взяли всі виборчі комісії.

Про це заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, повідомляє Укрінформ з посиланням на столичну поліцію.

«Поліція Києва вже взяла під цілодобову охорону усі 1 105 дільничних виборчих комісій, а також ТВК. Окрім цього, у посиленому режимі правоохоронці здійснюють патрулювання вулиць, скверів та інших громадських місць», - підкреслив Крищенко.

Він нагадав, що у столиці майже 4 500 поліцейських у цілодобовому двозмінному режимі нестимуть службу на дільницях, а загалом забезпечуватимуть публічну безпеку і правопорядок майже 8 000 працівників структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовців Національної гвардії України, курсантів Національної академії внутрішніх справ, розрахунки ДСНС, а також 150 представників КП «Муніципальна варта».

Він також поінформував, що станом на 15:30 суботи, 24 жовтня, поліція зафіксувала 37 викликів щодо порушення виборчого законодавства у так званий день тиші. «За усіма цими фактами проводяться перевірки, поліцейські вивчать матеріали та приймуть відповідні рішення. Окрім цього, складено один адміністративний протокол за порушення вимог ст. 212-10 «порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітації референдуму» Кодексу України про адміністративні правопорушення», - сказав Крищенко.

Як повідомлялося, в Україні 24 жовтня оголошено "день тиші", під час якого заборонено передвиборчу агітацію.