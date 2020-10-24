У Маріуполь привезли 200 тисяч недійсних бюлетенів - ЗМІ

Понад 200 тисяч із 317 тисяч виборчих бюлетенів, що надійшли до Маріуполя, є недійсними.

Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

«У соціальній мережі було виявлено публікацію про те, що в Маріуполі понад 200 тисяч виборчих бюлетенів є недійсними. Факт зареєстровано до Єдиного реєстру заяв і повідомлень громадян про правопорушення та інші події», — зазначають у поліції.

Голова територіальної виборчої комісії Анатолій Паланійчук запевнив, що київський поліграфічний комбінат вже передрукував бюлетені, їх відправили з Києва, передає «Прямий».

Загалом до Маріуполя надійшли понад 317 тис. бюлетенів, відповідно до кількості виборців, зареєстрованих у місті.

Як повідомлялося, в Україні 25 жовтня відбудуться чергові місцеві вибори.