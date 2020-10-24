На Волині передруковують бюлетені для восьми ТВК - ОПОРА

На Волині через технічні неточності передруковують чи вже передрукували бюлетені для 8 територіальних виборчих комісій. Водночас на низці ДВК виявили нестачу чи надлишок бюлетенів – комісії з нестачею отримають додаткові.

Про це повідомляє ОПОРА, передає Укрінформ.

Як стало відомо ОПОРІ, Володимир-Волинська районна ТВК передруковувала бюлетені на вибори депутатів районної ради по ТВО №2 для Зимнівської та Оваднівської сільських ТВК та Устилузької міської ТВК (загалом для 72 ДВК). Голова Володимир-Волинської районної ТВК Володимир Іщенко («Слуга народу») повідомив, що передрук здійснюють у зв’язку з одруківкою у поліграфії. В однієї з партій збилася нумерація кандидатів.

«Виходить, люди агітацію здійснювали під одним номером, а тепер вони під іншим номером зареєстровані, не так, тому довелося передруковувати. Дуже великий тираж – 21 тисяча, ми передруковуємо у луцькій поліграфії. Надрукувати встигнемо, передамо на ТВК і ДВК будуть з’їжджатися, завтра ж вибори», - зазначив голова ТВК.

Камінь-Каширська районна ТВК також передруковувала бюлетені. На 37-ми ДВК в окрузі №1 одного із кандидатів у депутати районної ради від однієї із партій вказали як представника іншої політсили. За словами голови комісії Наталії Мирончук («Слуга народу»), помилку виявили, коли почали розпаковувати бюлетені, її допустили не в ТВК.

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«Сталася поліграфічна помилка, вони самі не знають, як так могло трапитися. По округу №1, це не всі бюлетені – 37 ДВК, 22 990 бюлетенів. Їх уже видрукували, ми вже їх розвозимо по ДВК, є поліцейські із нами», – повідомила голова. Бюлетені, за її словами, встигнуть розвести на дільниці.

Також йдеться про передрук бюлетенів для Сереховичівської сільської ТВК Ковельського району. 214 бюлетенів на вибори до сільради довелося виготовляти знову через помилку в прізвищі одного із кандидатів. Смідинська сільська ТВК передруковувала 582 бюлетені на вибори депутатів сільради по двох дільницях через допущену помилку у даті народження одного із кандидатів. Окрім того, 499 бюлетенів з виборів депутатів районної ради доотримувала з друкарні у місті Ковель Старовижівська ТВК.

23 жовтня передруковували бюлетені для Поворської ТВК Ковельського району. У бюлетені сплутали букву в прізвищі кандидата у депутати сільської ради. Відтак, 23 жовтня «неправильні» бюлетені знищили згідно з процедурою, видрукували нові та передали їх на ДВК.

Також 23 жовтня Підгайцівська сільська ТВК прийняла рішення про передрук бюлетенів через помилку в назві однієї з політичних партій. Окрім того, того ж дня комісія після 4 судів на виконання рішення останнього таки скасувала реєстрацію одного з кандидатів по ТВО №1. Тож у новому бюлетені вирішили забрати й його прізвище із переліку.

У Люблинецькій селищній ТВК сталася помилка – кандидат у депутати потрапив до списку в інший округ. Зокрема, кандидат мав бути в окрузі №3, куди належать кілька сіл, проте згідно з інформацією із бюлетеня потрапив в округ №8, куди входить частина селища Люблинець. Однак з’ясувалося, що помилка була допущена не ТВК, а у документах, наданих партією, а саме в заяві кандидата. Тож у посвідченні кандидата у нього значився номер 8, і до такого округу він віднесений у бюлетені. Тому чи ініціювати передрук чи кандидат змагатиметься по окрузі №8 роздумували у штабі партії.

Також на низці ДВК в області виявили неспівпадіння у кількості бюлетенів.

За словами речниці Головного управління Нацполіції у Волинській області Ольги Бузулук, йдеться про передрук бюлетенів для 8 ТВК, а також є факти нестачі бюлетенів на певних ТВК.

Як повідомлялося, в Україні 25 жовтня відбудуться чергові місцеві вибори.