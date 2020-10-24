Поліцейські склали 54 протоколи за порушення «дня тиші»

Поліцейські склали 54 протоколи за порушення «дня тиші»

Укрінформ
Поліцейські вже склали 54 протоколи про адміністративні правопорушення під час «дня тиші».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Нацполіція у Фейсбуці.

За даними правоохоронців, станом на 12.00 зафіксовано 275 повідомлень щодо порушень, 181 із них – це незаконна агітація.

Серед основних видів незаконної агітації найбільше зафіксовано випадків агітації на білбордах – 96. Ще 44 випадки - роздача агітаційної продукції, 16 – агітація на будівлях, 12 – заклики голосувати за партію або кандидата, 5 – агітація у ЗМІ, 5 – агітація на автомобілях, 2 – агітація без ознак належності до політичної сили, 1 – агітація в громадському транспорті.

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Поліція закликає всіх громадян дотримуватися виборчого законодавства та не порушувати вимог «дня тиші».

Як повідомлялося, в Україні 25 жовтня відбудуться чергові місцеві вибори.

У суботу, 24 жовтня, заборонена будь-яка передвиборна агітація кандидатів.

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