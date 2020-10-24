Поліцейські склали 54 протоколи за порушення «дня тиші»

Поліцейські вже склали 54 протоколи про адміністративні правопорушення під час «дня тиші».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Нацполіція у Фейсбуці.

За даними правоохоронців, станом на 12.00 зафіксовано 275 повідомлень щодо порушень, 181 із них – це незаконна агітація.

Серед основних видів незаконної агітації найбільше зафіксовано випадків агітації на білбордах – 96. Ще 44 випадки - роздача агітаційної продукції, 16 – агітація на будівлях, 12 – заклики голосувати за партію або кандидата, 5 – агітація у ЗМІ, 5 – агітація на автомобілях, 2 – агітація без ознак належності до політичної сили, 1 – агітація в громадському транспорті.

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Поліція закликає всіх громадян дотримуватися виборчого законодавства та не порушувати вимог «дня тиші».

Як повідомлялося, в Україні 25 жовтня відбудуться чергові місцеві вибори.

У суботу, 24 жовтня, заборонена будь-яка передвиборна агітація кандидатів.