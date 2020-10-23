Міжвідомча група щодо виборів обговорила готовність виборчих комісій – Немчінов

Міжвідомча робоча група щодо виборів обговорила у п'ятницю питання, важливість яких обумовлена коротким часом, що залишився до проведення виборів.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив у Телеграмі за результатами підсумкового засідання в онлайн-режимі Міжвідомчої робочої групи з координації діяльності органів виконавчої влади щодо створення належних умов для проведення виборів 25 жовтня 2020 року.

"Під час засідання опрацювали наступні питання... стан забезпечення виборчих комісій дезінфекційними (антисептичними) засобами та засобами індивідуального захисту; прийняття рішення щодо організації освітнього процесу у регіонах", - написав він.

За інформацією Немчінова, робоча група також обговорила запровадження моніторингу рішень органів місцевого самоврядування щодо виділення коштів на здійснення протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, для організації та проведення виборів 25 жовтня; стан освоєння та обслуговування бюджетних коштів, спрямованих територіальним виборчим комісіям для організації та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, в тому числі коштів, передбачених на здійснення протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; готовність виборчих комісій до роботи.

Немчінов поінформував, що Секретаріат Кабінету Міністрів не отримував сигналів від обласних державних адміністрацій щодо проблем із матеріально-технічним забезпеченням діяльності виборчих комісій.

"На особливому контролі стан матеріально-технічного забезпечення діяльності виборчих комісій. В цілому сигналів від облдержадміністрацій щодо проблем по даному питанню до Секретаріату Кабінету Міністрів офіційно не надходило. З наданих звітних даних вбачається, що комісії забезпечені приміщеннями та необхідним обладнанням", - додав він.

Крім того, Немчінов зауважив, що оскільки до місцевих виборів залишилося всього два дні, тому тривають останні приготування та активна координація діяльності центральних органів виконавчої влади та центральної виборчої комісії.

"Ці вибори підсумують реформу децентралізації. Особливістю є те, що вибори збіглися з періодом поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Тому маємо консолідувати зусилля та забезпечити проведення місцевих виборів на належному рівні", - додав міністр КМУ.

Він наголосив на важливості питання облаштування та адаптації приміщень, що надаються виборчим комісіям, з метою забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Облдержадміністраціями проведено моніторинги такої доступності (приблизно 60% дільниць відповідають вимогам), вживаються відповідні заходи за участю органів місцевого самоврядування.

Державна прикордонна служба України повідомила, що вже прибуло 75 міжнародних спостерігачів, зауважив Немчінов.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.