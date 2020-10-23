СБУ закликає повідомляти їй про порушення на виборах

Напередодні дня проведення місцевих виборів Служба безпеки України звертається до громадян із закликом повідомляти про порушення виборчого законодавства та факти незаконного втручання у виборчі процеси за телефоном гарячої лінії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зокрема, СБУ просить, у разі наявності відповідних даних, інформувати правоохоронців про: підготовку до скоєння терористичних актів, посягання на життя державного чи громадського діяча; підготовку та факти посягань на суб’єктів виборчого процесу, виборчі штаби, територіальні виборчі комісії; злочини проти виборчих прав і свобод громадян тощо.

Зазначається, що Служба безпеки України у межах своїх повноважень вживає усіх необхідних заходів для недопущення будь-яких спроб викривлення результатів місцевих виборів 25 жовтня та дестабілізації громадського порядку в день проведення місцевих виборів, що також може бути пов’язаним з розвідувально-підривною діяльністю іноземних спецслужб.

Інформація, отримана СБУ на гарячу лінію, є конфіденційною і буде ретельно перевірена.