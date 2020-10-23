«Опитування Зеленського»: КВУ сказав, що буде порушенням закону

Використання під час ініційованого Президентом всенародного опитування у день місцевих виборів партійної символіки політсили-організатора буде порушенням законодавства.

Про це заявив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель на пресконференції, організованій фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва в Укрінформі.

«Якщо під час так званого опитування буде використовуватися символіка, елементи символіки, елементи шрифтів або кольорова гама політичної партії «Слуга народу», ми будемо це розцінювати виключно як факт незаконної агітації у день виборів і максимально привертати до цього увагу», - сказав Кошель.

Він підкреслив, що закон жодним чином не регулює проведення такого роду опитування у день голосування, але біля виборчих дільниць будуть проводитися різного роду заходи. «Є фахові структури, які можуть проводити екзитполи, є багато фейкових структур, які будуть проводити видимість екзитполів для того, щоб пізніше маніпулювати», - сказав гендиректор КВУ.

Він назвав це опитування класичною передвиборчою технологією, яка повністю змінила інформаційне поле.

Водночас, за словами Кошеля, якщо порівняти місцеві вибори 2015 року із теперішніми, маштаби порушень будуть приблизно співмірні, проте є певні особливості. Зокрема, вперше вибори проводять за умови неякісного виборчого законодавства. Крім того, ситуація ускладнюється коронавірусом. «Держава не підготувала і не забезпечила членів виборчих комісій(засобами індивідуального захисту - ред)... На жаль, ми можемо прогнозувати, що у день виборів може бути проблема із голосуванням вдома та з голосування на спецдільницях», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня у відеозверненні анонсував, що 25 жовтня, крім місцевих виборів, відбудеться всенародне опитування.

Українцям запропонують дати відповідь на п'ять запитань, які стосуються запровадження довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах, створення на Донбасі вільної економічної зони, скорочення кількості депутатів у Верховній Раді до 300, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.