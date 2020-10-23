Понад 270 тисяч кандидатів: які партії найактивніші на виборах

В Україні на чергових місцевих виборах балотується 271 362 кандидати, що були висунуті 147-ма політичними партіями або кандидують як самовисуванці.

Про це повідомила голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська 23 жовтня під час пресконференції в Укрінформі.

"Загалом, за нашими оцінками, зараз балотується 271 362 кандидати, що були висунуті 147-ма політичними партіями або кандидують як самовисуванці", - сказала експертка.

Водночас в ОПОРІ проаналізували структуру висування за усіма рівнями рад.

"Загалом, до рад усіх рівнів, а також на посаду міських голів, найбільшу кількість кандидатів висунули партія "Слуга народу" - 29 469 (10,9%), ВО "Батьківщина" - 28 491 (10,5%), партія "За майбутнє" - 26 602 (9,8%), "Європейська солідарність" - 22 763 (8,4%). Решта політичних партій висунули менш ніж 20 тисяч кандидатів по всій країні. Також є політичні сили, які шляхом висування кандидатів від політичної партії зареєстрували одиничні випадки на різних рівнях виборів", - уточнила Айвазовська.

Ще 16 914 (6,2%) осіб балотуються як самовисуванці. Водночас в ОПОРІ підкреслили, що на посаду міських голів переважна більшість осіб теж кандидує як самовисуванці - 1 081 кандидат (37,1%).

Айвазовська додала, що до територіальних громад із кількістю виборців понад 10 тисяч найбільшу кількість кандидатів висунула "Слуга народу" - 16 тисяч осіб. Тоді як "Батьківщина" висунула 15 889 кандидатів, "За майбутнє" - 14 928 і майже стільки ж "Європейська солідарність".

Окрім того, за даними ОПОРИ, у громадах із кількістю виборців до 10 тисяч осіб найбільше кандидатів є самовисуванцями (15883, тобто 31%).

Також експерти проанізували "портрети кандидатів" відповідно до їхнього віку, статті, освіти і партійності. Як зазначила Айвазовська, більшість кандидатів до всіх рівнів рад мають вищу освіту (75%). У гендерному зрізі загальне число чоловіків, які балотуються на цих місцевих виборах, становить 55,5%.

"Але ми спостерігаємо і таку тенденцію, що переважна кількість перших номерів у списках політичних партій, які мають гарантоване місце в разі подолання партією 5% бар'єру, все ж таки є чоловіками, і лише 22% - це жінки", - уточнила вона.

Також голова правління ОПОРИ звернула увагу на те, що на посади міських голів кандидують 70% чинних мерів.

Чергові вибори до місцевих органів влади відбудуться 25 жовтня.