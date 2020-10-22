Поліція розслідує 30 випадків «виборчого туризму»

Правоохоронці наразі розслідують кримінальні провадження щодо 30 випадків порушень, які пов'язані з можливістю голосувати не за місцем реєстрації.

Про це на брифінгу 22 жовтня поінформував радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає кореспондент Укрінформу.

"Зараз набирає розголосу одна з технологій, яка стосується того, що можна голосувати не за місцем реєстрації. І на цей час такі провадження розслідуються у 30 випадках", - сказав Шкіряк.

Він окремо поінформував, що майже всі політсили, які наразі беруть участь в виборчих перегонах, нехтують вимогами законодавства.

Так, станом на відкрито кримінальні провадження за фактами можливого підкупу виборців в інтересах політпартій "ОПЗЖ" та "За майбутнє", 7 - на користь "Наш край", 6 - "Батьківщина", 5 - "Європейська солідарність", 3 - "Слуга народу", по 2 - на користь політпартій "Партія зелених", "Наш дім - Одеса", тощо, сказав він.

Також Шкіряк згадав про опитування, про яке раніше говорив Президент Володимир Зеленський, яке може бути проведено у день голосування, 25 жовтня.

Радник міністра також додав, що правоохоронці закликають утримуватися від будь-яких насильницьких дій у відношенні до осіб, які проводитимуть таке опитування.

"Комусь це може подобатися, комусь - ні. Якщо хочете - висловлюйте свою позицію у ЗМІ, звертайтеся до суду. Наша задача - забезпечити правопорядок і безперешкодний для всіх українців виборчий процес. Ми застерігаємо від будь-якого насильства і провокацій по відношенню саме до волонтерів, які будуть це опитування здійснювати", - зазначив Шкіряк.

Начальник столичної поліції Андрій Крищенко, відповідаючи на питання, що якщо до поліції у день виборів звертатимуться громадяни щодо цього опитування, поінформував, що поліція, буде реагувати на такі повідомлення, реєструватиме подібні виклики, заяви і повідомлення, і даватиме їм правову оцінку.

Раніше Шкіряк заявив, що правоохоронці повідомили про підозру 21 особі у 30 кримінальних провадженнях, відкритих у зв’язку з порушеннями під час виборчої кампанії.