За виборчі порушення вже оголосили 30 підозр – МВС

Правоохоронці повідомили про підозру 21 особі у 30 кримінальних провадженнях, відкритих у зв’язку з порушеннями під час виборчої кампанії.

Про це на брифінгу поінформував радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на сьогодні було відкрито 508 кримінальних проваджень, з яких 255 - опосередковано пов'язані з порушенням виборчого законодавства. За сьогодні - 33 кримінальні провадження було відкрито. Загалом було повідомлено про підозру в 21 кримінальному провадженні 30 особам. З них за цю добу повідомлено про підозру в 2 кримінальних провадженнях», - зазначив він.

Радник міністра додав, що п’ятьом особам суд вже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, трьом з них - без альтернативи застави.

Також, за словами Шкіряка, 10 особам суд призначив особисте зобов'язання, 8 - домашній арешт, 5 - запобіжний захід не обирався.

За його даними, до суду направлено 1 справу, також було об'єднано 7 кримінальних проваджень у різних областях.

«Крім того, за підслідністю було передано 1 кримінальне провадження до ДБР. І 440 кримінальних проваджень на сьогоднішній день - в роботі», - поінформував Шкіряк.

Своєю чергою начальник поліції Києва Андрій Крищенко зазначив, що, зокрема, у столиці за час передвиборчої кампанії порушено 60 справ та складено 230 адмінпротоколів.

«За час передвиборчої кампанії в Києві було складено 230 адміністративних протоколів, 206 з них вже направлено до суду. 60 фактів внесено до ЄРДР», - поінформував Крищенко.

Він уточнив, що поліція готова до виборів.

Як повідомлялося, у Києві в день проведення місцевих виборів 25 жовтня правопорядок забезпечуватимуть майже 8 тисяч правоохоронців.