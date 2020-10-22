На Чернігівщині партія «За майбутнє» роздає медичні маски зі своїм логотипом – ОПОРА

На Чернігівщині одна з політичних партій розповсюджує медичні маски зі своїм логотипом і пропонує людям вдягнути їх у день виборів.

Як передає Укрінформ, про це на сайті Громадянської мережі ОПОРА повідомила її координаторка спостережень за виборами в Чернігівській області Наталія Висіканець.

«Напередодні дня голосування на місцевих виборах 2020 року на Чернігівщині представники партії «За майбутнє» розповсюдили медичні маски з брендуванням партії та запропонували виборцям вдягнути ці маски в день виборів під час відвідування дільниць», - ідеться у повідомленні.

Маски поширюються через мережу волонтерів. Разом з ними пропонуються пам’ятки виборців з інформацією про кандидатів партії та їх номери у виборчому списку.

За словами радника з юридичних питань ОПОРИ Костянтина Куценка, перебування громадянина в масці з партійною символікою в день голосування може розцінюватися як агітація поза передбаченими строками і людину можуть притягнути до відповідальності.

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В ОПОРі нагадали, що раніше партія «За майбутнє» на Чернігівщині збирала інформацію про виборців шляхом підписання з ними договорів та отримання безкоштовних LED лампочок у коробках із партійною символікою, зображенням нардепа Антона Полякова та інших кандидатів від цієї політсили. Окрім того, волонтери дзвонили людям, які надали свої контакти та підписали договір, і пропонували їм матеріальну допомогу від партії.