У Києві двом чоловікам оголошено підозру за порізаний агітнамет

Поліцейські у Києві оголосили про підозру двом молодикам, які порізали агітаційний намет.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

Як розповіли у поліції, зловмисники порізали ножем намет та намагалися втекти. Під час затримання правопорушники застосували газові балончики у бік поліцейських. Правоохоронці, хоч і дістали хімічний опік очей, затримали одного фігуранта на місці, а його спільника – згодом за адресою мешкання.

Обох порушників, 21-річного уродженця Миколаєва та 20-річного киянина, затримано, їм оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, пов’язане з опором представникові влади) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Суд уже обрав їм запобіжний захід – перебування під вартою без права внесення застави.

Як повідомлялося, за даними поліції станом на 21 жовтня, до ЄРДР внесено відомості щодо 475 кримінальних проваджень, що стосуються виборів, з них 234 пов’язані з порушенням виборчого законодавства і 241 пов’язане з виборчим процесом. Крім того, складено 1436 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.