На Черкащині погрожували вбити кандидата на посаду голови ОТГ

Служба безпеки України викрила факт погрози вбивством одному з кандидатів на посаду голови Звенигородської об’єднаної територіальної громади та його близьким родичам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що місцевий мешканець через соціальні мережі надсилав постійні погрози кандидату через невдоволення його громадсько-політичною діяльністю.

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Зазначається, що під час обшуків у квартирі зловмисника правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон з фактами підтвердження вчинення правопорушення.

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Тривають процесуальні дії та розшукові заходи для встановлення та притягнення до відповідальності всіх можливих осіб, причетних до посягань на суб’єкта виборчого процесу.

Відповідні дії проводилися спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Звенигородської місцевої прокуратури.

Фото: СБУ