В Ізмаїлі підпалили авто кандидата в Одеську облраду

Поліція розслідує обставини підпалу автомобіля в Ізмаїлі, який належить кандидату в депутати Одеської облради.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ізмаїльський відділ поліції в Одеській області.

За даними правоохоронців, займання виникло вночі, в результаті події ніхто не постраждав.

«Слідчо-оперативна група, яка працювала на місці пожежі, встановила, що Toyota Land Cruiser Prado належить 50-річному ізмаїльцю - кандидату в депутати Одеської обласної ради», - йдеться у повідомленні.

Відомості за фактом умисного пошкодження майна внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 194 ККУ. Наразі встановлюються обставини події та особи, які до неї причетні. Триває слідство.

Як повідомлялося, працівники поліції встановлюють обставини вибуху автомобіля, що стався 21 жовтня у Біляївському районі Одеської області, внаслідок якого постраждав власник охоронної фірми - кандидат у депутати Роздільнянської місцевої ради.

Фото kyiok.com.ua