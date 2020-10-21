В Ізмаїлі підпалили авто кандидата в Одеську облраду
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ізмаїльський відділ поліції в Одеській області.
За даними правоохоронців, займання виникло вночі, в результаті події ніхто не постраждав.
«Слідчо-оперативна група, яка працювала на місці пожежі, встановила, що Toyota Land Cruiser Prado належить 50-річному ізмаїльцю - кандидату в депутати Одеської обласної ради», - йдеться у повідомленні.
Відомості за фактом умисного пошкодження майна внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 194 ККУ. Наразі встановлюються обставини події та особи, які до неї причетні. Триває слідство.
Як повідомлялося, працівники поліції встановлюють обставини вибуху автомобіля, що стався 21 жовтня у Біляївському районі Одеської області, внаслідок якого постраждав власник охоронної фірми - кандидат у депутати Роздільнянської місцевої ради.
Фото kyiok.com.ua